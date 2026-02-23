L' uscita di Viale Certosa sull' autostrada A4 chiude per lavori

L’uscita di Viale Certosa sull’autostrada A4 si chiude per lavori di ristrutturazione, causati da interventi di manutenzione programmata. La scelta di interrompere il traffico interessa solo la corsia di uscita proveniente da Torino e durerà una notte intera. Nessun veicolo potrà uscire dall’autostrada in quella direzione fino al completamento dei lavori. La chiusura temporanea si rende necessaria per garantire la sicurezza degli operai e il rispetto delle tempistiche di intervento.

Nessun mezzo, solo operai al lavoro. Resterà chiuso per una notte l’uscita della A4 di Viale Certosa (per chi proviene da Torino) sull’autostrada A4 Milano-Brescia. La chiusura (dalle ore 21 di giovedì 26 febbraio alle ore 5 di venerdì 27 febbraio), comunicata da Autostrade per l’Italia, servirà per consentire l’ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lavori lungo l'autostrada A4: i provvedimenti per la viabilitàQuesta settimana, lungo l’autostrada A4, sono in programma lavori di manutenzione che interesseranno l’edificio a ponte nell’area di servizio Scaligera.

Autostrada A4 e strade della provincia: i lavori in programma in questi giorniIn questi giorni sono in corso interventi di manutenzione sulle autostrade e strade della provincia di Verona, con lavori di rifacimento della pavimentazione che interessano diversi tratti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tratto urbano A4: notte di chiusura per il varo del nuovo ponte; Interventi di manutenzione stradale: lavori di fresatura e bitumatura da martedì 17 febbraio dalle ore 9; Nuovo Centro per l’impiego al quartiere Fontanelle: il cantiere viaggia a pieno ritmo per la ristrutturazione della ex scuola di viale Puglia; Dal centro alla tangenziale, la mappa dei lavori della settimana.

TIVOLI – Studenti del Rosmini in rivolta: il nuovo preside ha posticipato l’uscitaStamane, lunedì 23 febbraio, mattinata di protesta davanti alla sede centrale del Centro di Istruzione e Formazione Professionale Antonio Rosmini in viale Mannelli, a Tivoli. Il professor Antonio Ma ... tiburno.tv

Nuova rotatoria: lavori in vista su viale OsimoL’amministrazione comunale si prepara ad avviare il progetto in attesa dei finanziamenti necessari. La zona diventerà più sicura ... msn.com

Un giovane di 24 anni si introduce nella filiale UniCredit di viale Certosa durante l’orario di apertura, raggiunge il caveau e tenta di forzare le cassette di sicurezza - facebook.com facebook

Bloccato nel caveau. Un giovane di 24 anni si introduce nella filiale UniCredit di viale Certosa a Milano durante l’orario di apertura, raggiunge il caveau e tenta di forzare le cassette di sicurezza. Resta però chiuso all’interno e viene individuato grazie al sistem x.com