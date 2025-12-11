Lavori in A14 chiude completamente un tratto dell' autostrada

Per consentire attività di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso un tratto tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre. La chiusura interessa le gallerie

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie "Case Bruciate" e "Boncio", dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, AnconaPescara e Bologna.

