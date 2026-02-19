Chilavert orribile su Mbappé | Parla proprio lui che vive con un travestito non è normale

José Luis Chilavert, ex portiere paraguaiano, ha criticato duramente Mbappé durante un'intervista, accusandolo di comportamenti strani. La causa della polemica è un commento a suo avviso inappropriato del calciatore francese, che ha rinnovato le critiche di Chilavert sul suo stile di vita. L’ex portiere ha anche rivolto parole offensive, sostenendo che Mbappé “vive con un travestito” e definendolo non normale. La vicenda ha suscitato scalpore, soprattutto tra tifosi e commentatori sportivi. Nei social, le opinioni sono divise e il dibattito continua.