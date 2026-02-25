chiesa di santa sofia al via i lavori di restauro

Benevento, definiti tempi e modalità dei lavori di restauro alla Chiesa di Santa Sofia. Interventi su copertura, facciata e interni finanziati dal Ministero dell’Interno I lavori Chiesa Santa Sofia Benevento entrano nella fase operativa. Presso il Palazzo del Governo si è tenuto un incontro per definire tempi e modalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo dell’edificio. La Chiesa di Santa Sofia, bene inserito nel patrimonio UNESCO e di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC), è interessata da due distinti progetti di manutenzione. Gli interventi saranno finanziati dal Ministero dell’Interno. La realizzazione delle opere sarà affidata in parte alla Soprintendenza e in parte al Comune di Benevento. I lavori riguarderanno sia la parte esterna dell’edificio, con interventi su copertura e facciata, sia gli spazi interni, con il rifacimento del pavimento e l’installazione di un impianto di controllo microclimatico. 🔗 Leggi su Zon.it

