Chiello chiude il caso Morgan a Sanremo per la serata cover ho deciso io perché non ci siamo trovati

Questione di incompatibilità: è stata questa la molla che ha portato Chiello e Morgan a chiudere il sodalizio che li avrebbe visti duettare nella serata cover di Sanremo 2026. Inizialmente Morgan aveva detto di essersi fatto da parte per non oscurare Chiello. Quest’ultimo, invece, in conferenza stampa ha raccontato un’altra verità: “Ho deciso io”. Caso chiuso, per ora. Sanremo, Chiello parla di Morgan La versione di Morgan sulla cover con Chiello L'arrangiamento della cover in gara a Sanremo Sanremo, Chiello parla di Morgan Svolta, dunque, nel “caso diplomatico” che ha infiammato il pre-Festival: Chiello ha smentito la versione fornita inizialmente dall’ex Bluvertigo. Morgan e Chiello, come da intesa originaria, avrebbero dovuto duettare nella serata di venerdì 27 febbraio su un brano di Luigi Tenco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

