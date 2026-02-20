Sanremo 2026 Morgan si ritira dal duetto con Chiello | ecco cosa farà

Morgan ha deciso di abbandonare il duetto con Chiello a Sanremo 2026, spiegando sui social che il brano di Luigi Tenco richiede un’unica anima. La scelta deriva dalla volontà di rispettare la natura del pezzo, che si basa sulla sincerità e l’intensità emotiva. La decisione ha sorpreso gli organizzatori e i fan, che aspettavano una performance condivisa. Morgan ha già comunicato i suoi piani futuri, lasciando aperto il nuovo percorso artistico.

Morgan spiega sui social il motivo della sua assenza sul palco: il brano di Luigi Tenco richiede un'unica anima. Il frontman dei Blue Vertigo sarà comunque dietro le quinte. A pochi giorni dall'inizio del 76° Festival di Sanremo, arriva una notizia che spiazza il pubblico: Morgan non si esibirà con Chiello sul palco del Teatro Ariston durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, prevista per venerdì 27 febbraio. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa tramite una nota ufficiale dell'ufficio stampa del frontman dei Bluvertigo, il musicista, comunque non abbandonerà il progetto, ma ricoprirà un ruolo diverso da quello previsto inizialmente.