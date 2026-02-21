Morgan spiega perché non sarà a Sanremo 2026 con Chiello nella serata Cover Il confronto lo penalizzava
Morgan ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026 con Chiello durante la serata delle cover. La sua scelta deriva dal fatto che il confronto tra loro avrebbe potuto penalizzare Chiello, rischiando di oscurarlo. Morgan spiega che preferisce sostenere il collega senza metterlo in ombra, anche se questo comporta l’assenza dal palco. La sua decisione è stata comunicata attraverso un’intervista, in cui ha sottolineato l’importanza di rispettare il percorso di Chiello.
Nelle ultime ore Morgan ha spiegato perché non salirà sul palco insieme a Chiello durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore brianzolo, in una storia pubblicata su Instagram, scrive che “dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo”. Quindi “non ho necessità di apparire a tutti i costi” perché “quel palco è per dimostrare il suo talento”. Questa scelta sarebbe stata accolta dallo stesso big in gara: “Lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto”. Perché Morgan non salirà sul palco con Chiello L'annuncio prima del Festival di Sanremo 2026 Il brano e il nuovo album di Chiello Perché Morgan non salirà sul palco con Chiello Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio Morgan, al secolo Marco Castoldi, ha rilasciato una nota sui suoi social per spiegare le ragioni della sua scelta di non presenziare insieme a Chiello nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, prevista per venerdì 27 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
