Sanremo Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello | ecco perché e chi lo sostituisce
«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico». Ad annunciarlo è Morgan, che avrebbe dovuto accompagnare il rapper sul palco nella serata delle cover e dei duetti. «Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello», spiega.🔗 Leggi su Open.online
