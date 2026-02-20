Sanremo Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello | ecco perché e chi lo sostituisce

Morgan non salirà più sul palco di Sanremo durante la serata delle cover con Chiello. La decisione deriva da motivi tecnici, secondo quanto comunicato dall’artista. Al suo posto, ci sarà un collaboratore che lo supporterà dietro le quinte, lasciando Morgan lontano dal pubblico. Questa scelta cambia i piani iniziali e crea qualche sorpresa tra gli spettatori. La partecipazione di Morgan al festival si svolgerà comunque, ma in modo diverso rispetto al previsto.

«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico». Ad annunciarlo è Morgan, che avrebbe dovuto accompagnare il rapper sul palco nella serata delle cover e dei duetti. «Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello», spiega.🔗 Leggi su Open.online

