Chiaiamari | esplosione devastante laboratorio pirotecnico nascosto

L’esplosione che ha causato danni a Chiaiamari deriva dall’accensione di un artifizio pirotecnico in un laboratorio nascosto. La sera del 23 febbraio, un uomo di 52 anni ha acceso un petardo in un’area sconosciuta, provocando una potente deflagrazione. Il forte boato ha fatto tremare le abitazioni vicine e lasciato pezzi di vetro ovunque. La scena si è conclusa con alcuni feriti e tanti danni alle strutture.

L’esplosione che ha sconvolto Chiaiamari: la cronologia di un incidente evitabile. La serata del 23 febbraio a Chiaiamari, frazione di Monte San Giovanni Campano, si è trasformata in un dramma quando un uomo di 52 anni ha deciso di accendere un artifizio pirotecnico. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di divertimento si è trasformato in un incubo: l’esplosione ha squarciato il locale attiguo all’abitazione, scagliando detriti e frammenti in ogni direzione. L’uomo, residente nella zona, è stato investito in pieno dalla deflagrazione, riportando lesioni gravissime. Il suo trasporto al Policlinico Gemelli di Roma è avvenuto in codice rosso, con un elicottero del 118 che ha sorvolato i campi della Ciociaria per raggiungere la capitale in tempi record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

