el mencho chi era il narcos ucciso in messico

Le forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come « El Mencho », per aver guidato un potente cartello della droga. La sua morte deriva da un’operazione mirata in un'area rurale, dove si nascondeva da mesi. El Mencho era ritenuto uno dei leader più influenti e pericolosi del narcotraffico, responsabile di traffici che coinvolgevano ingenti quantità di droga. La sua eliminazione rappresenta un colpo significativo per le attività criminali nella regione.

Le forze di sicurezza del Messico hanno annunciato l’uccisione del narcos Nemesio Oseguera Cervantes, noto come « El Mencho ». A capo della banda criminale più temuta del paese (il Cartel Jalisco Nueva Generacion), aveva 59 anni ed era il narcotrafficante più ricercato e temuto del Paese. L’operazione ha fatto scoppiare scontri violentissimi tra bande di narcos e forze di polizia che hanno causato almeno 26 morti, tra cui una donna al terzo mese di gravidanza, 17 agenti delle forze dell’ordine e otto criminali. L’amministrazione Trump, che aveva messo una taglia da 15 milioni di dollari sulla cattura di Oseguera Cervantes, si è congratulata per l’operazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

