chi era el mencho il re dei narcos del cjng che ha insanguinato il messico

La sua morte ha scatenato il caos in Messico, segno che Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come " El Mencho ", non era un uomo qualunque. Per anni è stato uno dei narcos più noti e temuti del Paese, a capo del potente cartello Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Di umili origini, nato nelle zone rurali dello Stato occidentale di Michoacán, Cervantes è riuscito in poco tempo a costruire una carriera importante nel mondo del narcotraffico, un’ascesa ottenuta con aggressività, brutalità e spietatezza. Dalle origini in Michoacán all’ascesa nel narcotraffico. A 59 anni, El Mencho aveva avuto contatti con la criminalità organizzata fin dagli anni ’80, poco prima di entrare clandestinamente negli Usa, quando aveva lavorato come coltivatore di marijuana nel suo stato natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

Secondo quanto riporta Tousi TV il CJNG ha dato al governo messicano tempo fino a mezzanotte ora italiana per rilasciare il cadavere di El Mencho e rivelare i nomi dei responsabili del suo omicidio. Se le richieste non saranno soddisfatte, lanceranno a - facebook.com facebook