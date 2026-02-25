Chi sono gli ex importanti di Pilar Fogliati Claudio Gioè e Severiano Recchi

P ilar Fogliati e l’ex Claudio Gioè hanno vissuto insieme quattro anni e mezzo prima di prendere strade diverse, senza mai provocare clamore. A riportare l’attenzione sul loro passato è stata un’intervista concessa da Pilar in cui ha spiegato senza drammi i motivi alla base della rottura. “Ho avuto una lunga storia con un attore più grande di me, ma il rapporto è terminato perché avevamo progetti diversi”, ha detto. Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, aveva aggiunto: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra”. Nessun tradimento, nessuna lite eclatante, quindi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

