Sapete che Pilar Fogliati prima stava con un attore amatissimo e oggi con un volto famoso? Ecco chi sono

Negli ultimi anni Pilar Fogliati si è affermata come uno dei volti più apprezzati della fiction italiana, conquistando pubblico e critica. Ma oltre ai successi professionali, anche la sua vita privata ha attirato l’attenzione, tra storie vissute lontano dai riflettori e nuove relazioni finite inevitabilmente sotto i riflettori del gossip. Se oggi l’attrice è pronta a calcare palcoscenici importanti come quello del Festival di Sanremo, in passato ha condiviso un lungo capitolo sentimentale con un collega molto amato dal pubblico. Ecco con chi stava Pilar Fogliati prima: il suo ex storico. Per oltre quattro anni Pilar è stata legata a Claudio Gioè, attore noto per fiction di successo come Il capo dei capi, Squadra Antimafia e Makari. Una relazione importante, vissuta con grande discrezione e lontano dalle copertine patinate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati conferma la relazione con il dirigente sportivo Paratici: È una persona specialeCo-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’attrice Pilar Fogliati ha confermato di avere un nuovo fidanzato: si tratta del dirigente sportivo Fabio Paratici. Un’indiscrezione ... tpi.it

Problemi per Pilar Fogliati prima di Sanremo 2026: Ho avuto i brividiPilar Fogliati racconta lo shock vissuto prima della sua prima volta a Sanremo 2026: il suo nome compare negli Epstein Files e confessa Ho avuto i brividi. rds.it

Ascolti in calo per la prima serata di Sanremo, ma Carlo Conti si dice sereno e guarda già a stasera con Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro a far da co-conduttori. - facebook.com facebook

A #Sanremo stasera Achille #Lauro-Pilar #Fogliati e #Lillo #Sanremo2026 #PilarFogliati x.com