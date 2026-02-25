Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 25 febbraio 2026 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 25 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Chi sono i predatori sessuali? E come hanno agito negli anni? Secondo una fonte anonima nella villa di Epstein sarebbero sepolti i corpi di due ragazze straniere, non americane. Un conto alla rovescia anche per i familiari delle bambine e dei bambini scomparsi in Italia. I genitori non hanno mai smesso di cercare i loro figli e continuano a chiedere l’aiuto di tutti. Si torna, inoltre, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: documenti inediti a “Chi l’ha visto?” verranati in studio in diretta con il fratello Pietro e il cugino Pietro Meneguzzi, insieme all’avvocato Laura Sgrò. 🔗 Leggi su Tpi.it

