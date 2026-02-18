Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2026 su Rai 3

Il programma “Chi l’ha visto?” torna in onda questa sera su Rai 3, mercoledì 18 febbraio 2026, conducendo gli spettatori attraverso un caso di scomparsa recente. La puntata si concentra sulla sparizione di un uomo di 45 anni, avvenuta nel centro di Milano, dopo l’ultimo avvistamento registrato la settimana scorsa. Federica Sciarelli guida il pubblico tra testimonianze e indizi, cercando di fare chiarezza su un mistero che ha coinvolto l’intera comunità. La trasmissione si conclude con un appello per raccogliere nuove informazioni.

. Questa sera – mercoledì 18 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Liliana Resinovich apre la puntata di oggi: dopo la morte del grande accusatore di Sebastiano Visintin cosa succede? Claudio Sterpin aveva cristallizzato quanto aveva da dire in incidente probatorio. Quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? A seguire, udienza per adulterio per Nessy Guerra, che è ancora bloccata in Egitto con la sua bambina. 🔗 Leggi su Tpi.it

Stasera su Rai 3 torna "Chi l'ha visto?" con una nuova puntata condotta da Federica Sciarelli.

