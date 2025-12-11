Mia cugina Emanuela Orlandi? Siamo stati richiamati tutti dal Pm che vuole ricostruire la vicenda Ecco cosa contengono le videocassette perquisite a casa nostra | a ‘Chi l’ha visto’ parla il figlio di Mario Meneguzzi

Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela Orlandi, ha raccontato a ‘Chi l’ha visto’ di essere stato convocato dal pubblico ministero per ricostruire la vicenda. Durante l’intervista, ha anche parlato delle videocassette perquisite a casa sua, offrendo nuovi spunti sul mistero ancora irrisolto della scomparsa della giovane cittadina vaticana.

Il cugino di Emanuela Orlandi Pietro Meneguzzi ha rilasciato ieri un’intervista per il programma Rai Chi l’ha Visto, che è tornato sul mistero della scomparsa della cittadina vaticana. Pietro è il figlio di Mario Meneguzzi, su cui negli ultimi giorni si è focalizzata l’attenzione del giornalista Massimo Giletti che ha condotto un’inchiesta che ha riacceso il focus sullo zio di Emanuela e sulla pista per cui all’epoca gli inquirenti si erano focalizzati su di lui. “Questa pista riproposta dopo che era stata accantonata, rilanciata senza nessun nuovo elemento di indagine e nessun fondamento e un po’ gli Orlandi da vittime in un soffio diventano carnefici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it