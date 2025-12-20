Un colpo di scena dopo oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla il 22 giugno 1983. C’è una nuova indagata nell’inchiesta sul caso della giovane cittadina vaticana. Si tratta di Laura Casagrande, un’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle fasi precedenti alla scomparsa della ragazza. La donna è stata ascoltata ieri mattina a piazzale Clodio dagli inquirenti, accompagnata dal suo avvocato. “È una notizia importante, sono contentissimo, anche del fatto che la Procura sta indagando nel riserbo che vuol dire che lo sta facendo con piena serietà” commenta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata

Leggi anche: Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, svolta nell'inchiesta: la Procura di Roma ora indaga su Laura Casagrande per false informazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caso Emanuela Orlandi c’è una nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa; Caso Orlandi svolta nell’inchiesta | una donna indagata per false informazioni la Commissione frena su Accetti.

Caso Emanuela Orlandi. Svolta dopo 42 anni. Ora è indagata un’amica - Disse di averla vista all’uscita dell’istituto, poi in Bicamerale ha ritrattato. quotidiano.net