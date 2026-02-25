Bambole di Pezza al Festival di Sanremo. Una notizia da molti aspettata e magari anche sognata negli ultimi anni. Oggi è una certezza: le Bambole di Pezza sono in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Resta con me’. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Di cosa parla “Resta con me” Le canzoni della punk rock band milanese non sono mai fini a loro stesse, anzi. Ogni brano veicola un messaggio caro alle ragazze del gruppo e anche ‘Resta con me’ non contravviene alla tradizione. Il brano parla della sorellanza e solidarietà, che di fatto si esprimono con coraggio e spirito di supporto reciproco in momenti difficili e decisioni importanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi ha scritto ‘Resta con me’ delle Bambole di Pezza e di cosa parla la canzone

Leggi anche:

Sanremo 2026, Bambole di Pezza cantano Resta con me. Testo e di cosa parla la canzone

Sanremo 2026, le Bambole di pezza, di cosa parla il brano Resta con me

Come sarà Qui Con Me delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026

Argomenti discussi: La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Chi sono le Bambole di Pezza, a Sanremo 2026 con Resta con me; Qui con me Serena Brancale, testo e significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, le Bambole di Pezza e la seconda vita del pop punk italiano.

Chi ha scritto la colonna sonora di Sanremo 2026 Ovviamente Welo! Nell’ultima di Sanremo Sofà, il programma di Radiolina dedicato al Festival di Sanremo e condotto da Enzo Asuni, Giuseppe Valdes e Angelica D’Errico, inviata del Gruppo L’Unione Sarda - facebook.com facebook

Tornando alla #Vonn, non ho scritto che in America curano solo chi ha i soldi. Ho scritto (ed è cosa ben diversa) che in Italia curiamo tutti a differenza che negli USA, grazie al nostro straordinario sistema sanitario nazionale. Se anche non hai nulla e non hai al x.com