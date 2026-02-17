Sanremo 2026 Bambole di Pezza cantano Resta con me Testo e di cosa parla la canzone
Le Bambole di Pezza hanno scelto di esibirsi a Sanremo 2026, dopo aver vinto le selezioni locali, perché vogliono portare sul palco il loro brano “Resta con me”. La canzone parla di sostenere una persona cara nei momenti difficili, con parole semplici e un sound energico. Per la band, questa prima volta rappresenta un passo importante per farsi conoscere e mostrare il loro stile deciso. Sul palco del Teatro Ariston, le ragazze si presentano con un’immagine forte e un atteggiamento deciso, puntando tutto sull’unione tra di loro.
Alla loro prima esperienza sul palco del Teatro Ariston, le Bambole di Pezza arrivano con un’identità chiara: animo rock, presenza femminile forte e un’idea di band che parte dall’unione prima ancora che dalla musica. Il loro progetto è un collettivo compatto che ha sempre fatto della condivisione il suo tratto distintivo. A Sanremo 2026 portano Resta con me, una canzone che rispecchia proprio questo spirito e che parla di restare unite, di attraversare le difficoltà insieme e di trovare forza nei legami dentro e fuori dal palco. Bambole di Pezza, cosa cantano al “Festival di Sanremo 2026”. Resta con me è una canzone che nasce dall’idea di restare anche quando, forse, sarebbe più semplice prendere le distanze. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sono i numeri a raccontarci dell'unicità delle Bambole di Pezza, band al femminile che arriva a Sanremo con una storia che affonda le radici nella scena alternativa punk rock degli anni Zero, furgone e centri sociali, attivismo alla riot grrrls americane.