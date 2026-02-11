Con un video su Instagram in collegamento con Carlo Conti Welo presenta il jingle del Festival di Sanremo 2026 | Emigrato italiano

Welo ha annunciato il jingle ufficiale di Sanremo 2026 con un video su Instagram. In collegamento con Carlo Conti, il cantante ha mostrato il brano intitolato “Emigrato (italiano)”, che sarà la sigla della prossima edizione. La presentazione ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di ascoltare il nuovo motivo musicale.

(askanews) – Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Welo ha presentato Emigrato (italiano), il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una videochiamata da Carlo Conti interrompe la sua esibizione con la band davanti alla Basilica di Santa Croce di Lecce, per confermargli definitivamente che la promessa fatta sul palco di Sanremo Giovani si è concretizzata. GUARDA LE FOTO In diretta da Sanremo: le lacrime di Carlo Conti, il DopoFestival di Alessandro Cattelan, il brano di Rocco Hunt e le altre news. La sigla nasce dalla rielaborazione in chiave sanremese del suo singolo Emigrato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Con un video su Instagram, in collegamento con Carlo Conti, Welo presenta il jingle del Festival di Sanremo 2026: Emigrato (italiano) Approfondimenti su Sanremo Festival Sanremo 2026: Welo e “Emigrato (Italiano)” saranno la nuova sigla del Festival, una sorpresa da Carlo Conti. Questa mattina è arrivata la novità: Welo, il rapper leccese classe 1999, sarà il nuovo artista dietro la sigla del Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026: da “Emigrato” a jingle festoso, Welo riscrive il suo brano su richiesta di Conti. Sanremo 2026 si avvicina e già crea scompiglio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanremo Festival Argomenti discussi: Come trasformare le live photo di iPhone in un video unico da condividere; Trump e il video con gli Obama come scimmie su Truth. I Repubblicani contro Trump: Spregevole. Poi il video viene rimosso; La storia del Friuli per la prima volta su Prime Video; È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTube. Il video con Sergio Mattarella su un tram guidato da Valentino Rossi, per la cerimonia d’apertura delle OlimpiadiDurante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è presente allo stadio di San Siro, è stato protagonista anche di un breve videoclip. ilpost.it Balla davanti al Colosseo con un coltello in mano, poi mette il video su TikTokSorridente e con totale sprezzo per le regole, lo straniero ha eseguito il suo balletto davanti a tantissimi turisti. Nel video si intravede anche una carrozzina nelle immediate vicinanze ... msn.com Sarà la co-conduttrice della terza serata, giovedì 26 febbraio, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini - facebook.com facebook Nuovo annuncio di #CarloConti: ecco chi arriva sul palco dell' #Ariston come co-conduttrice di #Sanremo di Francesco Fredella x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.