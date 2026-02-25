Chi è Tony Pitony il vero caso di Sanremo

Chi si nasconde davvero sotto la maschera da Elvis Presley di Tony Pitony? Scartato da X Factor, l’artista siracusano ha costruito la sua fama nascondendo la propria identità e proponendo testi irriverenti e provocatori, tra sfrontatezza e ironia graffiante. Brani come Donne Ricche, Culo e Scapezzolate hanno diviso il pubblico, ma nel contempo lo hanno catapultato dai social al palco del Fantasanremo e, ora, a un duetto con Ditonellapiaga nella serata delle cover di Sanremo 2026. Il fenomeno virale del pop italiano. In pochi mesi, Tony Pitony è passato dalle nicchie di TikTok e Instagram alla top ten digitale. Ha scritto persino l’inno del Fantasanremo, Scapezzolate, e le sue canzoni, pur con testi espliciti e provocatori, sono composte e suonate da veri musicisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

