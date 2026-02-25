Chi è Lisa Vittozzi la prima italiana campionessa olimpica di biathlon

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nell’inseguimento a Milano Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia d’oro italiana nel biathlon olimpico. La sua vittoria deriva da una serie di allenamenti intensi e di una gara perfetta, che le hanno permesso di superare gli avversari. In precedenza, aveva già ottenuto un bronzo a Pyeongchang 2018 e un argento nella staffetta mista. La sua prestazione segna un record storico per il biathlon italiano.

Lisa Vittozzi è nata a Pieve di Cadore, ma vive a Sappada, comune che ha 13 medaglie olimpiche nella sua storia. Ha compiuti 30 anni a inizio febbraio e ha in bacheca tre medaglie olimpiche, un oro e un argento ai giochi casalinghi e un bronzo ottenuto otto anni fa. Nel suo palmarès 12 medaglie mondiali. Dopo Dorothea Wierer è diventa la seconda azzurra della storia a imporsi nella Coppa del Mondo generale, dopo averne vinte altre quattro fra individuale (2019, 2023 e 2024) e inseguimento (2024). Due anni fa ha raccontato al Corriere della Sera che, nel 2019, dopo il Mondiale di Östersund era entrata in crisi a livello personale e come atleta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

San Remo: Un Palco per le Stelle Olimpiche! Sul prestigioso palco del Teatro Ariston saliranno tre icone delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi! x.com

In occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due ori olimpici, hanno portato il tricolore italiano lungo il percorso della sfilata, accompagnati dalla presenza determinata degli atleti italiani, simbolo di orgoglio, discip - facebook.com facebook