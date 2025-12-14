Il ritorno di Lisa Vittozzi la campionessa del biathlon torna alla vittoria | suo l’inseguimento a Hochfilzen

Lisa Vittozzi torna protagonista nel biathlon, aggiudicandosi l'inseguimento a Hochfilzen. Dopo un periodo difficile causato da problemi al poligono, la campionessa emerge nuovamente, dimostrando resilienza e determinazione. Questo successo segna il suo ritorno alle vittorie e rafforza la sua posizione tra le migliori del circuito internazionale.

Lisa Vittozzi come l’araba fenice. Per due volte. La prima, quando ebbe problemi nella gestione del poligono per una stagione intera, e la successiva vinse la Coppa del Mondo generale nel 2024. La seconda, ora, dopo ben 20 mesi lontana dalle gare per motivi fisici, la campionessa sappadina torna sul gradino più alto del podio: ha impiegato soltanto cinque gare individuali per fare sua la vittoria nell’ inseguimento a Hochfilzen, in Austria. Davvero notevole. Per la corsa alla Coppa c’è anche lei? Chissà. Certamente partirà per vincere una medaglia in ogni format alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ilfattoquotidiano.it

