LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi campionessa olimpica! Oro indelebile per Monna Lisa!

Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi, dopo aver migliorato la sua posizione negli ultimi metri. La gara si è conclusa con un sorpasso deciso che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti. La campionessa italiana ha dimostrato di essere in forma eccellente e di aver affrontato con determinazione ogni fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Siamo a 8-4-10. 15.23 Non finisce qui. Lisa Vittozzi tornerà in gara nella staffetta femminile e nella mass start. Ma il primo oro nella storia del biathlon alle Olimpiadi è finamente arrivato: sembrava maledetto! 15.21 26ma Auchentaller (2) a 2?44, 36ma Carrara (7) a 3'45". 15.20 La classifica finale dell'inseguimento femminile: 1 Lisa Vittozzi – Italia – 30:11.8 2 Maren Kirkeeide – Norvegia – 30:40.6 (+28.8) 3 Suvi Minkkinen – Finlandia – 30:46.1 (+34.3) 4 Lou Jeanmonnot – Francia – 31:01. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca la rimonta per il podio Lisa Vittozzi ha iniziato l'inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi con un ritardo di circa 20 secondi, a causa di un errore di mira nella prima serie di tiro. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lisa Vittozzi vuole il podio. Dalle 14.45 si comincia! Lisa Vittozzi e le sue speranze di salire sul podio nel biathlon femminile alle Olimpiadi nascono dalla sua determinazione di oggi, dopo aver affrontato una serie di errori nelle ultime gare. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi 10/10, ma non basta per il podio. Kirkeeide beffa la Francia; Biathlon, peccato Italia, nella Sprint senza podio. Vittozzi quinta, oro Norvegia con Kirkeeide; Vittozzi giù dal podio per un soffio, Wierer sprofonda: rivivi il LIVE; Startlist inseguimento femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in gara. DIRETTA INSEGUIMENTO BIATHLON/ Olimpiadi 2026: Lisa Vittozzi, storica medaglia d'oro! (oggi 15 febbraio)Diretta inseguimento biathlon Olimpiadi 2026: Lisa Vittozzi è strepitosa e vince la medaglia d'oro, che mai l'Italia aveva ottenuto in questo sport. Lisa Vittozzi ha vinto l'oro nell'inseguimento del biathlon, con una grande rimontaÈ la terza medaglia in meno di un'ora per l'Italia e la 22esima complessiva: un record alle Olimpiadi invernali