Lillo Petrolo sarà sul palco di Sanremo 2026. L’attore romano si unirà a Carlo Conti e Laura Pausini per la serata dedicata alle cover, portando con sé la sua ironia e il suo stile leggero. La sua presenza tra i conduttori ha già fatto parlare di sé, promettendo un’edizione all’insegna di spettacolo e divertimento.

Lillo Petrolo sul palco del Festival di Sanremo venerdì 27 febbraio. Non è ancora una notizia ufficiale ma un’indiscrezione che avrebbe trovato diverse conferme. L’attore e comico romano, dunque, dovrebbe essere il co-conduttore della penultima serata, quella dedicata alla cover e ai duetti, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Chi partecipa a Sanremo 2026 Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026 Con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover Chi partecipa a Sanremo 2026 Si delinea dunque sempre di più la formazione completa dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Dopo i nomi dei cantanti in gara, il 12 gennaio era arrivato l’annuncio della presenza di Laura Pausini come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte e cinque le serate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026, sarà sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con una novità: Lillo Petrolo si unisce a Carlo Conti e Laura Pausini nel cast.

Lillo Petrolo sarà il nuovo co-conduttore di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti.

Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a SanremoPer la seconda serata, mercoledì 25 febbraio, Conti ha già confermato la presenza di Achille Lauro come co-conduttore. Il cantante, ormai protagonista fisso del Festival sia in gara sia come ospite, ... repubblica.it

Lillo Petrolo a Sanremo, co-conduttore nella serata delle cover(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Lillo Petrolo co-conduttore al Festival di Sanremo nella serata cover di venerdì 27 febbraio, insieme con Carlo Conti e Laura Pausini: è l'indiscrezione lanciata da Cinemotore ... tuttosport.com

