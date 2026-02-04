Sanremo 2026 colpo di scena | Lillo co-conduttore nella serata cover

Questa mattina è arrivata la notizia che ha sorpreso molti: Lillo sarà il nuovo co-conduttore nella serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026. La sua presenza si aggiunge al cast già annunciato e promette di portare un tocco di spontaneità e divertimento in più alla serata. I fan sono già in fermento, curiosi di vedere come si inserirà nel palco più famoso d’Italia.

Il Festival di Sanremo 2026 continua a mettere insieme il suo cast pezzo dopo pezzo, e ogni annuncio sembra studiato per far salire la curiosità (e anche un filo di sana gelosia televisiva). Tra musica, ospiti e sorprese, l'Ariston si prepara a una nuova edizione che promette ritmo e chiacchiere da divano. Occhi puntati, come da tradizione, sulla serata del venerdì: quella delle cover, dei ricordi che tornano a galla e delle esibizioni "impossibili" che poi diventano virali. È la notte in cui la gara si mescola allo show e in cui la conduzione deve tenere insieme nostalgia, risate e tempi televisivi al millimetro.

