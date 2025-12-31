Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella | Ripugnante chi nega la pace giovani siate esigenti

Nel suo undicesimo discorso di fine anno, il Presidente Sergio Mattarella invita gli italiani a riflettere sulla responsabilità civile e sull'importanza della cultura della pace. Ricorda i valori fondamentali della Repubblica e sottolinea come sia ripugnante chi nega la possibilità di una convivenza pacifica. Un messaggio sobrio e riflessivo, rivolto soprattutto ai giovani, affinché siano esigenti e consapevoli nel costruire un futuro di serenità.

Nel suo undicesimo messaggio di fine anno, Sergio Mattarella richiama gli italiani alla responsabilità civile, alla cultura della pace e ai valori fondativi della Repubblica. Un discorso che intreccia attualità e memoria storica, indicando nella partecipazione e nel dialogo la strada per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

