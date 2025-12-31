Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella | Ripugnante chi nega la pace giovani siate esigenti

Nel suo undicesimo discorso di fine anno, il Presidente Sergio Mattarella invita gli italiani a riflettere sulla responsabilità civile e sull'importanza della cultura della pace. Ricorda i valori fondamentali della Repubblica e sottolinea come sia ripugnante chi nega la possibilità di una convivenza pacifica. Un messaggio sobrio e riflessivo, rivolto soprattutto ai giovani, affinché siano esigenti e consapevoli nel costruire un futuro di serenità.

Il presidente Mattarella cita il massacro di Kindu nel discorso di fine anno: Pisa ospita il sacrario degli aviatori - Una pagina nera per le forze militari italiane: tredici italiani furono trucidati in Congo, nell’ambito del conflitto che era in atto con la regione secessionista del Katanga. lanazione.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Alle 20.30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà il suo undicesimo discorso di fine anno al Paese. Il Capo dello Stato parlerà per circa... - facebook.com facebook

Al Quirinale i preparativi per il discorso di fine anno di Mattarella x.com

