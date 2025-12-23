concerti accessibili ai disabili ho scritto al presidente del veneto stefani e mi ha risposto

Il 30 luglio 2024 ho scritto al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, chiedendo di promuovere concerti accessibili ai disabili. Ho ricevuto una risposta, segno di attenzione verso questa importante tematica. In questa occasione, desidero condividere con voi l’importanza di garantire a tutti la possibilità di partecipare agli eventi culturali, promuovendo inclusione e rispetto delle esigenze di ogni persona.

Carissime lettrici e lettori, Come ricorderete, il 30 luglio 2024 avevo scritto una lettera al Presidente della Regione Luca Zaia perché sensibilizzasse gli organizzatori di eventi in Veneto a porre maggiore attenzione nei confronti delle persone con disabilità. Non avendo ricevuto nessuna risposta, non mi sono arreso e il 18 dicembre 2025 ho scritto al nuovo Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, chiedendogli per l’appunto di elaborare un testo per sensibilizzare gli organizzatori di eventi sulla visibilità per le persone disabili. Il 22 dicembre 2025 il Presidente della Regione Stefani mi ha risposto: “Pregiatissimo Dottor Faccio, grazie per la lettera che mi ha indirizzato e che ho letto attentamente all’indomani della mia presentazione della Giunta al Consiglio regionale, durante la quale ho messo al centro del programma di questa legislatura le tematiche sociali legate a fragilità e disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

