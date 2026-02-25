Si chiama Giuliana Turra ed è un’atleta paralimpica ospite oggi alla seconda serata di Sanremo 2026. La campionessa è specializzata in wheelchair curling. Sin da piccola ha sempre avuto una passione per le attività all’aperto: come ha raccontato, faceva spesso escursioni in montagna. Proprio durante una di queste escursioni, le è caduto addosso un masso, che le ha fatto esplodere una vertebra. Questo suo incidente l’ha portata a vivere in carrozzina. Chi è Giuliana Turra, l’atleta campionessa di wheelchair curling. Proprio durante la riabilitazione a Torino ha sfruttato una nuova opportunità per tornare a sorridere. Ha infatti incontrato un paratleta del curling, con cui ha legato molto, e che le ha trasmesso la passione per questa disciplina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giuliana Turra: curiosità e vita privata dell’atleta paralimpica

Chi è Welo: curiosità e vita privata dell’autore della sigla di Sanremo 2026Welo è la voce della sigla del Festival di Sanremo 2026, che raccoglie il testimone di Tutta L’Italia di Gabry Ponte, che ha segnato la passata...

Chi è Aurora Giovinazzo: curiosità, vita privata, fidanzato dell’attrice di “Prendiamoci Una Pausa”A soli 23 anni Aurora Giovinazzo vanta già una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, partita nel 2010 quando debuttava sul piccolo schermo...

Temi più discussi: Dalle Olimpiadi a Sanremo: Fontana, Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell'Ariston; Le campionesse olimpiche Fontana, Lollobrigida e Vittozzi ospiti a Sanremo 2026; Sanremo 2026, le campionesse delle Olimpiadi invernali sul palco: ecco quando; Carlo Conti: Sanremo nel nome di Pippo Baudo. La conferenza stampa con Laura Pausini.

Giuliana Turra: chi è l’atleta paralimpica di curling, tra gli ospiti di Sanremo 2026Giuliana Turra si è dedicata al wheelchair curling, ossia del curling in carrozzina, promuovendo questo sport come disciplina paralimpica. donnaglamour.it

Chi è Giuliana Turra, incidente e la rinascita col curling e il fidanzato Emanuele SpelorziGiuliana Turra, chi è l'atleta di wheelchair curling: durante la riabilitazione al Cto ha conosciuto non solo questo sport, ma anche il suo futuro compagno ... ilsussidiario.net

Salirà sul palco del Festival con l'altra paralimpica di curling Giuliana Turra e con le olimpioniche Lollobrigida e Vittozzi - facebook.com facebook

Salirà sul palco del Festival con l'altra paralimpica di curling Giuliana Turra e con le olimpioniche Lollobrigida e Vittozzi x.com