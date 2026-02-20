Chi è Welo | curiosità e vita privata dell’autore della sigla di Sanremo 2026

Welo ha scritto la sigla del Festival di Sanremo 2026, sostituendo Gabry Ponte che aveva firmato la musica lo scorso anno. La sua scelta è nata dalla volontà di portare un sound fresco alla manifestazione. Welo, cantante e autore emergente, si è fatto conoscere sui social con brani originali e coinvolgenti. La sua passione per la musica nasce sin da bambino, quando iniziò a suonare la chitarra. Ora si prepara a portare la sua voce al grande pubblico durante la kermesse.

Welo è la voce della sigla del Festival di Sanremo 2026, che raccoglie il testimone di Tutta L'Italia di Gabry Ponte, che ha segnato la passata edizione della kermesse canora. Oggi il cantante sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Manuel Mariano, vero nome di Welo è uno degli artisti che ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo Giovani, non riuscendo però a raggiungere la fase finale in scena al Teatro Ariston a partire dal 25 febbraio. Nato a Lecce nel 1999 cresce in Salento, avvicinandosi giovanissimo al rap e alle sonorità urban, fondando nel 2017 il collettivo 23.