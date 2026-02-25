Chi è Frank Albanese il boss di &#8216;ndrangheta negli USA | il piano con Messina Denaro e le minacce a Gratteri

La 'ndrangheta da tempo ha una presenza importante negli Stati Uniti. Qui a rappresentare la cosca di Siderno, fino al suo recente arresto, era Frank Albanese: nei suoi piani c'era di incontrare Matteo Messina Denaro e di ritornare in Calabria se era necessario prendere le redini della Locale. Ecco cosa ha svelato la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

