La 'ndrangheta da tempo ha una presenza importante negli Stati Uniti. Qui a rappresentare la cosca di Siderno, fino al suo recente arresto, era Frank Albanese: nei suoi piani c'era di incontrare Matteo Messina Denaro e di ritornare in Calabria se era necessario prendere le redini della Locale. Ecco cosa ha svelato la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La libertà corre con la giustizia. Il Fatto Quotidiano due giorni fa ha pubblicato un’intercettazione agghiacciante, una conversazione tra Frank Albanese, elemento di spicco della famiglia di Siderno negli Stati Uniti, e suo zio: “Dopo Falcone e Borsellino ne è us - facebook.com facebook

“Gratteri peggio di Falcone e Borsellino. È ancora vivo”. Queste le parole del boss di ‘ndrangheta Frank Albanese. Con che coraggio il Governo fa la guerra a Gratteri #IoVotoNO x.com