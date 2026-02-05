Boss Messina Denaro catturato | l’inchiesta L’invisibile conclude il suo lavoro con successo

Questa notte, le forze dell’ordine hanno catturato il boss Matteo Messina Denaro. La lunga caccia si è conclusa dopo mesi di indagini e operazioni sul campo. La notizia ha fatto il giro del paese, portando sollievo e anche qualche domanda sulla lunga attesa. Ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi delle autorità.

**** È stata una notte di successo per la serie sul boss Messina Denaro, che ha concluso la sua corsa con un ascolto decisivo. A partire dalle 20.49 di mercoledì 4 febbraio 2026, con la serata di *L’Invisibile* su Rai1, la miniserie diretta da Antonio Dipollina è andata in onda con 3.894.000 spettatori, ovvero il 22.3% dello share televisivo della serata. Il risultato, significativo e stabile, è stato ottenuto in una serata in cui la concorrenza era forte, con numeri alti anche per altri programmi, eppure *L’Invisibile* ha preso il posto di primo piano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, in tv, va in onda il finale della miniserie L'Invisibile, che racconta gli ultimi anni di caccia al boss.

Matteo Messina Denaro: 30 anni invisibile | Il boss che ha sfidato lo Stato

