Chi è Christophe Leribault il nuovo direttore del Louvre scelto da Macron

Parigi, 25 febbraio 2026 – Dal Petit Palais alla reggia di Versailles, passando per il museo d’Orsay: è bastato il curriculum di Christophe Leribault per convincere il presidente francese Emmanuel Macron a nominarlo come successore di Laurence des Cars a capo del museo più visitato del mondo. A 62 anni, lo storico dell’arte e conservatore del patrimonio dovrà concretizzare il piano “ Louvre Nouvelle Renaissance ”, presentato lo scorso anno dallo stesso Macron e risolvere le falle nella sicurezza del museo. Senza dimenticare il miglioramento delle condizioni di lavoro, che hanno costretto il Louvre a rimanere chiuso più volte negli ultimi mesi causa scioperi. Il percorso fuori dal comune di Christophe Leribault. Specialista della pittura francese del XVIII secolo, laureato alla Sorbona, Christophe Leribault comincia la sua carriera nel 1989 al Museo Carnavalet, il museo della storia della città di Parigi, incaricato della conservazione delle pitture e dei disegni appartenenti alla collezione della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

