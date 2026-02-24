Chi è Eddie Brock in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alla fidanzata dal brano Avvoltoi alle canzoni più famose

Eddie Brock, noto come cantante in gara a Sanremo 2026, ha scelto il nome ispirandosi a un personaggio Marvel, simbolo di dualità tra vulnerabilità e potenza. La sua fidanzata lo accompagna spesso nei concerti e lo sostiene nelle esibizioni. Il brano

Edoardo Eddie Brock Iaschi è tra i 30 Big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Romano classe 1997, arriva sul palco sanremese per la prima volta in gara con il brano “Avvoltoi”, una canzone intensa e riflessiva che parla di amore struggente e della forza di riconoscerlo nella vita. Chi è Eddie Brock, biografia e origini Eddie Brock è il nome d’arte di Edoardo Iaschi, nato a Roma nel 1997. Cresciuto nella capitale, ha sviluppato fin da giovane un forte interesse per la musica e la scrittura, iniziando a scrivere poesie già dall’infanzia e trasformandole poi in canzoni con un linguaggio emotivo e diretto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Eddie Brock a Sanremo 2026, il cantautore romano: dalla reception all'Ariston

