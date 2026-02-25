Sanremo, 25 febbraio 2026 – Si esibirà sul palco dell’Ariston dopo mezzanotte, anzi (da scaletta) dalle trionfali scale scenderà poco prima dell’una. Ma sarà uno dei momenti più carichi di emozione della kermesse sanremese. La nipote di Ornella Vanoni dedicherà un omaggio alla nonna, scomparsa lo scorso 21 novembre 2025 nel suo appartamento milanese. Alle 00.43, i riflettori si accenderanno su Camilla Ardenzi, nipote dell’artista e figlia di Cristiano, chiamata a interpretare 'Eternità', brano che la nonna portò al successo proprio su questo palco nel 1970. Chi è Camilla Ardenzi. Nata nel 1999, Camilla Ardenzi ha mantenuto fino a oggi un profilo di estrema riservatezza, costruendo la propria vita lontano dai circuiti dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni sul palco di Sanremo 2026

Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026Camilla Ardenzi è la nipote di Ornella Vanoni, ospite questa sera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per omaggiare la grande...

Camilla Ardenzi, chi è la nipote di Ornella Vanoni. A Sanremo 2026 l'esibizione in ricordo della nonnaSono passati 61 anni dalla prima esibizione di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo.

Le 8 partecipazioni a Sanremo di Ornella Vanoni - Ciao Maschio 22/11/2025

Temi più discussi: Sanremo, come è andata la prima serata del festival; Festival di Sanremo tra musica e omaggi a chi non c'è più: da Baudo a Vessicchio è standing ovation; Sanremo 2026 al via, la prima serata del Festival - DIRETTA; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini.

Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026 per eseguire il brano L'Eternità. Anni, età, carriera, padre, madre ... tpi.it

Camilla Ardenzi: chi è la nipote di Ornella Vanoni, che canterà Senza fine nella seconda serata di SanremoCamilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, è ospite stasera a Sanremo 2026. Scopri chi è: dai viaggi in Nuova Zelanda alle traversate in barca a vela, fino alla voce che ha commosso l'Italia con Senz ... greenme.it

Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni: musica, viaggi e il legame con la nonna che l'ha portata fino all'ospitata a Sanremo 2026 — x.com

Camilla Ardenzi omaggia Ornella Vanoni a Sanremo 2026 Sono passati 61 anni dalla prima volta di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, con la celebre canzone Abbracciami, datata 1965. La straordinaria carriera della cantante milanese, scomparsa lo s - facebook.com facebook