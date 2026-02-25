Chi è Camilla Ardenzi la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026

Camilla Ardenzi è la nipote di Ornella Vanoni, ospite questa sera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per omaggiare la grande interprete, scomparsa nei mesi scorsi. Anche Camilla ha una grande passione per la musica e una voce non banale. Sarà lei a omaggiare l’amata nonna sul palco dell’Ariston cantando uno dei suoi grandi successi, Eternità, presentata da Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 1970 in coppia con I Camaleonti, è un classico della musica italiana composto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro. Oggi, a pochi mesi dalla scomparsa dell’artista, avvenuta a 91 anni il 22 novembre 2025, la voce di Camilla riporta in vita quel brano iconico, che si posizionò al quarto posto al 20° Festival di Sanremo. Camilla Ardenzi è figlia di Cristiano Ardenzi, medico e unico figlio di Ornella Vanoni, nato dall’amore con il produttore Lucio Ardenzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

