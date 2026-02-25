Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Marco Gaspari, chiamate a superare uno degli ostacoli più ardui se vorranno meritarsi l’approdo alla Final Four e continuare a inseguire l’accesso al secondo atto conclusivo consecutivo. La Savino Del Bene affronterà la compagine allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la palleggiatrice Alessia Orro (miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva. Le gialloblù avevano vinto da imbattute il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Scandicci nei quarti di Champions League? C’è Alessia Orro all’orizzonte: sfida a una corazzata

Leggi anche:

Alessia Orro chiude da imbattuta il girone di Champions League: sostanza contro il Lodz, si vola ai quarti

Alessia Orro torna dall’infortunio e trascina il Fenerbahce, Novara sconfitta in Champions League

Argomenti discussi: Scandicci contro Novara nei play-off di Champions; Dove vedere in tv Scandicci-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Orrore a Scandicci, trovato cadavere di donna decapitata / FOTO; Champions League: Novara-Scandicci sfida nei Play Off.

L' è di finale di Champions League La serata alla New Balance Arena viene decisa dal calcio di rigore a tempo scaduto di #AtalantaBorussiaDortmund 4-1 #SkySport #Pasalic #SkyU x.com

Inter, Champions League senza mezze misure Guardando alle ultime 6 stagioni di Champions, il percorso dei nerazzurri è sorprendentemente estremo: nessuna via di mezzo. Nel 2020/21, ultima di Conte, eliminazione clamorosa già nel girone con Re - facebook.com facebook