Chi affronta Scandicci nei quarti di Champions League? C’è Alessia Orro all’orizzonte | sfida a una corazzata

25 feb 2026

Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Marco Gaspari, chiamate a superare uno degli ostacoli più ardui se vorranno meritarsi l’approdo alla Final Four e continuare a inseguire l’accesso al secondo atto conclusivo consecutivo. La Savino Del Bene affronterà la compagine allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la palleggiatrice Alessia Orro (miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva. Le gialloblù avevano vinto da imbattute il... 🔗 Leggi su Oasport.it

