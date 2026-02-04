Alessia Orro chiude il girone di Champions League senza sconfitte. Il Fenerbahce Istanbul batte il Lodz 3-0 e si guadagna i quarti di finale. La squadra turca ha dominato il match, lasciando poco spazio alle avversarie polacche. Ora si prepara per la fase a eliminazione diretta, con l’obiettivo di proseguire il cammino vincente.

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il PGE Budowlani Lodz con un secco 3-0 (25-8; 25-17; 26-24) e ha così concluso da imbattuto il proprio cammino nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. La corazzata turca aveva già in tasca il primato nella Pool B e, dopo il match dominato stasera di fronte al proprio pubblico, svetta con sei vittorie (17 punti). La qualificazione diretta ai quarti di finale era già garantita, mentre Novara ha chiuso alle spalle delle anatoliche e dovrà passare dai playoff. Alessia Orro ha offerto la propria abituale prestazione di sostanza in cabina di regia, andando a referto con due punti (un ace) e mandando in doppia cifra ben tre compagne di squadre: la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (16 punti, 4 ace) e le centrali Eda Erdem (11) e Agnieska Korneluk (16 punti, 3 muri). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro chiude da imbattuta il girone di Champions League: sostanza contro il Lodz, si vola ai quarti

Approfondimenti su Alessia Orro

Alessia Orro si distingue nella Champions League di volley femminile, mentre il Fenerbahce Istanbul ottiene la terza vittoria consecutiva nel girone di Novara, superando il PGE Budowlani Lodz con un netto 3-0.

#Novara- Benfica || Novara batte il Benfica 3-0 e si prende i playoff in Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alessia Orro

Alessia Orro chiude da imbattuta il girone di Champions League: sostanza contro il Lodz, si vola ai quartiIl Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il PGE Budowlani Lodz con un secco 3-0 (25-8; 25-17; 26-24) e ha così concluso da imbattuto il proprio cammino nella fase a gironi della Champions League di volley ... oasport.it

Alessia Orro sprona Fedorovtseva e Vargas, il Fenerbahce torna a vincere e aggaccia il VakifBankDopo due sconfitte consecutive al tie-break (quella inattesa contro il Turk Yava Hollari e quella nel big match contro lo Zeren Spor Ankara), il ... oasport.it

Il volley non è leggero: a volte spara proiettili. 18 luglio 2022, finale di Volleyball Nations League: Italia-Brasile, primo set. Paola Egonu, opposta veneta di Cittadella, allora 23enne e alta 1,93 m, riceve una palla alzata da Alessia Orro in seconda linea. E qui ar facebook

Set sayisinda Alessia Orro'un tek el pasinda Melissa Vargas bloksuz hücum ediyor x.com