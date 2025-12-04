Alessia Orro torna dall’infortunio e trascina il Fenerbahce Novara sconfitta in Champions League

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto Novara con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-21; 25-19) nel big match che ha animato la seconda giornata della Champions League di volley femminile. La corazzata turca si è impostata al PalaIgor con il massimo scarto, rendendosi protagonista di un’autentica prova di forza e chiudendo i conti in 84 minuti di gioco: nel primo set ha rimontato da 6-10 e 11-14; nella seconda frazione ha allungato nelle battute iniziali e ha poi contenuto il tentativo di recupero delle padrone di casa; nel terzo parziale ha dominato in lungo e in largo, approfittando anche di un calo delle piemontesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Orro torna dall’infortunio e trascina il Fenerbahce, Novara sconfitta in Champions League

Argomenti simili trattati di recente

IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT… Like Christmas! È già atmosfera natalizia per Alessia Orro! Ma brillano più le luci o gli ori della nostra campionessa di pallavolo? #ItaliaTeam Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook

LEGAMI:NON DIMENTICA MAI LE RADICI DI NARBOLIA. ALESSIA ORRO SUL TETTO NEL MONDO DEL VOLLEY CON LA NAZIONALE, ORA GIOCA IN TURCHIA di Alessandra Giardini tottusinpari.it/2025/11/25/leg… Vai su X

Alessia Orro torna dall’infortunio e trascina il Fenerbahce, Novara sconfitta in Champions League - 19) nel big match che ha animato la seconda giornata della Champions ... Si legge su oasport.it

Orro torna in Italia: stasera il Fenerbahce di scena a Novara. Ma nel 2026 potrebbe non giocare in nazionale: "Devo decidere" - Volley femminile, Orro torna in Italia col suo Fenerbahce per sfidare Novara, ma non sa ancora se sarà della partita. Lo riporta sport.virgilio.it

Orro: "Il Fener una famiglia, Istanbul stupenda. La finale mondiale? Con le compagne non ne parliamo..." - La miglior giocatrice del Mondiale oggi torna in Italia per il match di Champions contro Novara: "I primi giorni per fare la spesa usavo Google Translate. Scrive msn.com

Sylla torna e trascina il Galatasaray, Orro ancora infortunata: il ritorno in Italia è in dubbio - Volley femminile, Sylla torna e trascina il Galatasaray: Orro ancora infortunata, in forte dubbio il ritorno in Italia per Novara- Secondo sport.virgilio.it

Myriam Sylla e Alessia Orro da urlo al ritorno in campo in Turchia: le foto - Giornalista dal 2008 e grande appassionato di tutti gli sport da sempre, segue con particolare interesse basket e volley che ha anche praticato a livello dilettantistico fino ai tempi dell’università. Come scrive msn.com