Chi affronta Milano nei quarti di Champions League? Sfida titanica contro una corazzata a guida italiana

Milano affronterà il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver strapazzato le non irresistibile greche dell’Olympiacos nei playoff, le meneghine proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio confronto da dentro o fuori. Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Stefano Lavarini, chiamate a superare una delle grandi pretendenti alla conquista del massimo trofeo europeo. Il Vero Volley affronterà la compagine allenata da Giovanni Guidetti e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu. 🔗 Leggi su Oasport.it

