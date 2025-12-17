Fenucci pronto alla sfida contro l’Inter | I nerazzurri una corazzata è la più forte in Italia! Obiettivo Supercoppa Italiana per il Bologna? Rispondo così

Claudio Fenucci si prepara alla sfida contro l’Inter, definendola una delle più dure e competitive del calcio italiano. A due giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana, l’amministratore delegato del Bologna analizza il prestigioso avversario e si concentra sull’obiettivo della squadra. Parole di rispetto e determinazione per un confronto che promette grandi emozioni e sfide spettacolari.

© Internews24.com - Fenucci pronto alla sfida contro l’Inter: «I nerazzurri una corazzata, è la più forte in Italia! Obiettivo Supercoppa Italiana per il Bologna? Rispondo così» Inter News 24 L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato così a due giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intervistato da Sport Mediaset in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, si è espresso così. OBIETTIVO SUPERCOPPA ITALIANA? – « La squadra gioca bene a calcio grazie al lavoro del mister, del suo staff e dei ragazzi. Per noi rappresenta un’opportunità, siamo qui perché abbiamo vinto la Coppa Italia ed è la prima volta che la giochiamo, già il pensiero di vincerla è un grandissimo stimolo ». 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Fortini pronto alla sfida contro i nerazzurri: «A San Siro faremo una grande partita contro l’Inter» Leggi anche: Infortunio Leoni, lo scherzo del destino per il difensore ex Parma: cercato dall’Inter, salta la sfida in Champions contro i nerazzurri! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le prime esperienze da allenatore di Mihajlovic Questa sera, 11 dicembre, primo appuntamento con: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO: Riviviamo la storia per fare del bene! Sei pronto a emozionarti di nuovo Cervia Social Food ti invita a rivivere due finali leggendarie della Nazionale di calcio italian - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.