L’Artico fa litigare Francia e Germania Donald alla Nato | Mandi via i danesi

Le tensioni tra Francia e Germania sull’Artico si intensificano, mentre Donald Trump chiede alla Nato di allontanare i militari danesi. Vertice negli Stati Uniti con Copenaghen e Nuuk per discutere la situazione in Groenlandia, dove persistono divergenze. La presenza militare scandinava si rafforza, segnalando un’area di crescente interesse strategico e geopolitico. La regione rimane al centro di questioni diplomatiche e di sicurezza tra le potenze europee e gli Stati Uniti.

Vertice negli Usa sulla Groenlandia con Copenaghen e Nuuk «Ancora dissidi, ci rivedremo». Gli scandinavi inviano militari. In Groenlandia non c'era mai stata così tanta gente: ai circa 57.000 abitanti, da ieri, si è aggiunto un contingente militare rafforzato, inviato dalla Danimarca a scopi di addestramento e per consolidare - ha detto il ministro della Difesa di Copenaghen, Troels Lund Poulsen - le capacità di «operare nell'Artico», «in stretta collaborazionecon gli alleati». A cominciare dai partner scandinavi: la Svezia ha spedito «alcuni ufficiali», che «prepareranno le prossime fasi dell'esercitazione danese Operation arctic endurance», seguita dalla Norvegia.

