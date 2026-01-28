Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League | cosa serve a Inter Juve e Atalanta

L’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta. Anche vincendo, le tre squadre non hanno la certezza di qualificarsi agli ottavi. Devono sperare che gli altri risultati siano favorevoli e che la combinazione di risultati sia dalla loro parte. La strada è ancora lunga e ogni punto conta.

A Inter, Juventus e Atalanta non basta vincere all'ultima giornata di Champions League per classificarsi tra le prime 8 ma devono sperare anche in una combinazione favorevole di risultati.

