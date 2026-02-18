Inter missione Artica | i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo Glimt per blindare la Champions

L’Inter di Chivu arriva in Norvegia per la partita contro il BodoGlimt, spinta dalla necessità di assicurarsi un posto in Champions League. La squadra nerazzurra si prepara a sfidare il freddo intenso e il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion, dove già alcune grandi hanno faticato. I nerazzurri sanno che questa sfida è cruciale per la qualificazione e vogliono evitare brutte sorprese.

Nel cuore della Norvegia, dove il freddo e il terreno sintetico dell' Aspmyra Stadion hanno già mietuto vittime illustri, l' Inter si appresta ad affrontare l'andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt. La compagine nerazzurra, guidata da Cristian Chivu, approda a questa sfida con l'imperativo categorico di ipotecare la qualificazione già nei primi novanta minuti, evitando di trasformare il ritorno in una pericolosa rincorsa. Dopo le tensioni post-derby, il sodalizio milanese è chiamato a una prova di maturità tattica e atletica contro una compagine, quella di Kjetil Knutsen, che ha fatto dell'intensità domestica il proprio marchio di fabbrica internazionale.