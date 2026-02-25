Cgil il segretario generale Maurizio Landini venerdì a Palermo

Parteciperà all’evento del comitato della società civile per il No ai Cantieri della Zisa e alla Cava Consona di Bagheria confiscata alla mafia La cava Consona è una delle quattro aziende confiscate al gruppo Buttitta. Al suo interno si sta sviluppando un percorso per affidare la gestione del bene ai lavoratori attraverso una cooperativa, con il comodato d’uso, secondo l’articolo 48 comma 8 del Codice Antimafia. Le cave per la fornitura di inerti rappresentano un pezzo fondamentale per le esigenze del mercato e per le grandi infrastrutture in corso nel territorio. L’iter è in corso già da qualche anno, attraverso l’interlocuzione con l’Agenzia per i beni confiscati. Alle 17, al Noz, ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Gili, 4, si terrà l’iniziativa “Un No per difendere giustizia, Costituzione e democrazia”, un evento di confronto e di approfondimento sulle ragioni per cui votare No alla riforma costituzionale promossa dal ministro Nordio e dal governo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

