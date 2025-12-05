Sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 dicembre | Maurizio Landini alla manifestazione di Firenze

FIRENZE – Si avvicina la mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil per l’intera giornata di lavoro del 12 dicembre per cambiare “una legge di bilancio ingiusta”. Nell’occasione, sono previste manifestazioni in ogni regione. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a quella toscana di Firenze: concentramento in piazza Santa Maria Novella alle 9, corteo e comizi conclusivi in piazza del Carmine (prima di Landini, interverranno dal palco lavoratori e lavoratrici) “La legge di bilancio – spiega la Cgil – non dà risposte ai temi che la Cgil pone da tempo: salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

