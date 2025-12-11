Landini non si regola | un altro venerdì di sciopero generale Ciriani accusa | la Cgil non agisce da sindacato

Landini torna a proclamare uno sciopero generale, segnando un altro venerdì di mobilitazioni. Ciriani critica duramente la Cgil, accusandola di agire più come un'entità politica che come sindacato. La polemica tra le parti si intensifica, evidenziando le tensioni nel panorama sindacale e politico italiano.

“Faccio fatica a credere alla buona fede di Landini”. “Ho perso il conto degli scioperi che ha fatto, servirebbe una calcolatrice.”. Usa parole dure il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani a SkyTg 24 commentando l’ennesimo sciopero generale annunciato dal segretario della Cgil per venerdì 12 dicembre. Ciriani punta il dito contro il leader della Cgil che “diserta i tavoli contrattuali e dimentica di dire che siamo il governo che ha tagliato il cuneo fiscale, aumentato le risorse per il lavoro notturno, chiesto alle banche un contributo di solidarietà da 10 miliardi in due anni, che ha ottenuto il record storico di occupati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it