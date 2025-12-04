Cesano Maderno senzatetto in forte ipotermia sul marciapiede | salvato dalla Polizia locale
Cesano Maderno (Monza Brianza), 4 dicembre 2025 – Era a terra, impossibilitato a muoversi e a rispondere, già in stato di ipotermia. È stato salvato dal tempestivo intervento degli agenti della polizia locale di Cesano Maderno. L’episodio risale a qualche giorno fa quando, all’ una di notte, due agenti della polizia locale di Cesano Maderno, di ritorno dal servizio svolto in Consiglio comunale, transitando in v ia Volta hanno notato una persona riversa sul marciapiede. Immediatamente sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i due agenti hanno prestato i primi soccorsi alla persona che giaceva a terra in stato di grave ipotermia (la temperatura al momento dell'intervento era di -3°C ), non rispondendo agli stimoli vocali e fisici, tanto da far temere per la sua sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
