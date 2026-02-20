Tentati rapimenti di bambini spuntano audio e informazioni false L’allarme del sindaco

Il sindaco di Sovigliana ha diffuso un allarme dopo che circolano voci false su tentativi di rapimento di bambini. Secondo fonti locali, alcuni residenti hanno segnalato incontri sospetti e rumori strani nelle strade. Tuttavia, le autorità spiegano che si tratta di informazioni infondate e di audio manipolati. I carabinieri hanno confermato di aver arrestato un uomo coinvolto in una rissa legata a questa vicenda, ma non ci sono prove di rapimenti o traffico di organi. La comunità resta in allerta, anche se la verità sembra diversa da quanto diffuso.

Sovigliana (Firenze), 20 febbraio 2026 – “I carabinieri hanno spiegato che è legato al traffico di organi ”, “Un uomo è stato immobilizzato e portato dai carabinieri”, “Lo hanno picchiato ”. Sono solo alcuni dei messaggi che, dopo la denuncia di un tentato rapimento di una bimba a Sovigliana, stanno circolando tra le chat e i vari gruppi social del territorio, contribuendo ad alimentare la psicosi generale. Si tratta però di messaggi privi di fondamento. E i fatti raccontati non sono mai accaduti. Dopo l’episodio al supermercato, la denuncia del tentato rapimento a Scandicci. Ma facciamo un passo indietro.🔗 Leggi su Lanazione.it

