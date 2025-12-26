scandone cambio al timone nel momento chiave della stagione

Tempo di lettura: < 1 minuto Scossa improvvisa sotto l’albero in casa Scandone Avellino. La sconfitta rimediata contro la Tiber Roma ha accelerato riflessioni già in corso, portando la società irpina a una decisione netta: l’esonero di coach Titto Carone. Una scelta maturata a pochi giorni dal Natale, che segna un punto di svolta nel percorso stagionale dei biancoverdi. La panchina della prima squadra è stata affidata al vice Ciro Dell’Imperio, chiamato ora a traghettare il gruppo in una fase tanto delicata quanto decisiva. Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto sottolineare il rapporto di stima e rispetto con Carone, ringraziandolo per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante il suo incarico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

